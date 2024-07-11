



В Иране придумали, как преодолеть санкции

В Иране предложили создать группу стран-членов БРИКС для преодоления "санкционного давления".



Соответствующую инициативу озвучил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, выступая на Х Парламентском форуме в Санкт-Петербурге.



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"Тесное сотрудничество парламентов стран БРИКС может играть роль катализатора в устранении барьеров в торгово-экономическом сотрудничестве и преодолении санкционного давления", - считает Галибаф.