



В Иране пожаловались на "израильскую ядерную угрозу"

В Иране пожаловались на Израиль, заявив, что страна несет за собой "ядерную угрозу".



Соответствующее заявление сделал новый президент Ирана Носсрат Пезешкиан в интервью "Аль-Арабия".



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По его словам, "ядерное оружие Израиля" представляет собой угрозу Ближнему Востоку, а также международному миру и безопасности.



"Израильская ядерная угроза вынуждает страны региона и мира сотрудничать ради свободного от оружия массового уничтожения Ближнего Востока", - сказал он.