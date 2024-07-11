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В Иране пожаловались на "израильскую ядерную угрозу"
11.07.2024 20:21 Алина Груднева

В Иране пожаловались на "израильскую ядерную угрозу"

В Иране пожаловались на Израиль, заявив, что страна несет за собой "ядерную угрозу".

Соответствующее заявление сделал новый президент Ирана Носсрат Пезешкиан в интервью "Аль-Арабия".

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По его словам, "ядерное оружие Израиля" представляет собой угрозу Ближнему Востоку, а также международному миру и безопасности.
 
"Израильская ядерная угроза вынуждает страны региона и мира сотрудничать ради свободного от оружия массового уничтожения Ближнего Востока", - сказал он.

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