



В храмах РПЦ теперь учат еще и стрелять

Русская православная церковь, благословляющая военных РФ на участие в войне в Украине, теперь еще и будет учить молодежь стрельбе.



Подобные курсы уже открыли при Елисаветинском храме в Красногорске Московской области.



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Инструктаж будут проводить военные, вернувшиеся из зоны боевых действий в Украине.



Что примечательно, учить стрельбе будут, в том числе, детей от 12 лет. В процессе будут участвовать и священники, которым будет поручено читать лекции "о патриотизме".