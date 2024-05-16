В храмах РПЦ теперь учат еще и стрелять
Русская православная церковь, благословляющая военных РФ на участие в войне в Украине, теперь еще и будет учить молодежь стрельбе.
Подобные курсы уже открыли при Елисаветинском храме в Красногорске Московской области.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Инструктаж будут проводить военные, вернувшиеся из зоны боевых действий в Украине.
Что примечательно, учить стрельбе будут, в том числе, детей от 12 лет. В процессе будут участвовать и священники, которым будет поручено читать лекции "о патриотизме".