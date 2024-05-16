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В храмах РПЦ теперь учат еще и стрелять
16.05.2024 18:50 Алина Груднева

В храмах РПЦ теперь учат еще и стрелять

Русская православная церковь, благословляющая военных РФ на участие в войне в Украине, теперь еще и будет учить молодежь стрельбе.

Подобные курсы уже открыли при Елисаветинском храме в Красногорске Московской области.

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Инструктаж будут проводить военные, вернувшиеся из зоны боевых действий в Украине.

Что примечательно, учить стрельбе будут, в том числе, детей от 12 лет. В процессе будут участвовать и священники, которым будет поручено читать лекции "о патриотизме".

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