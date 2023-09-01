



В Грузии начали процедуру импичмента президента из-за ее поездки в Европу

Правящая партия “Грузинская мечта” начала процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ Кабинета министров. Об этом на пресс-конференции сделал председатель “Грузинской мечты” Иракли Кобахидзе.



Для импичмента президента необходимо голоса 100 депутатов парламента. У правящей партии нет такого ресурса, сейчас у них 84 голоса.



“Для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента”, – сказал Кобахидзе.



Ранее в администрации грузинского президента заявили, что Зурабишвили 31 августа проведет в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Позже администрация грузинского правительства опубликовала заявление, в котором говорилось, что Зурабишвили помимо ФРГ было отказано в осуществлении визитов в Бельгию, Болгарию, Данию, Израиль, ОАЭ, Польшу, Украину, Чехию и Швейцарию. Несмотря на это, Зурабишвили посетила 31 августа ФРГ.



Согласно Конституции, президент Грузии осуществляет представительские полномочия в международных отношениях с согласия правительства. Нарушение конституции может стать основанием для импичмента президента. Президент, согласно Основному закону, представляет страну за рубежом только с согласия правительства.