



В Госдуме предложили нанести ядерный удар по Нидерландам

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предложил нанести ядерный удар по Нидерландам.



Соответствующее заявление он сделал в эфире шоу прокремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.



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По словам Гурулева, в Нидерландах находится 50-60% обеспечения Европы углеводородами.



"Представляете в Голландии на побережье. У военных это называется жирная цель. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб, чтобы Европа стала на колени. Это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса", - предложил он.



Депутат Госдумы тут же предположил, что в ответ ракета может полететь на Москву.