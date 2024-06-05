В Госдуме предложили нанести ядерный удар по Нидерландам
Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предложил нанести ядерный удар по Нидерландам.
Соответствующее заявление он сделал в эфире шоу прокремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.
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По словам Гурулева, в Нидерландах находится 50-60% обеспечения Европы углеводородами.
"Представляете в Голландии на побережье. У военных это называется жирная цель. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб, чтобы Европа стала на колени. Это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса", - предложил он.
Депутат Госдумы тут же предположил, что в ответ ракета может полететь на Москву.