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В Госдуме поддержали закрытие границ для военнообязанных
29.09.2022 08:56 Алина Груднева

В Госдуме поддержали закрытие границ для военнообязанных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею закрыть границы для военнообязанных, попадающих под частичную мобилизацию.

 
Соответствующее заявление он сделал в четверг, 29 сентября.
 
"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)", - сказал он.
 
По словам Володина, такой нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные россияне.

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