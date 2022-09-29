



В Госдуме поддержали закрытие границ для военнообязанных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею закрыть границы для военнообязанных, попадающих под частичную мобилизацию.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 29 сентября.

"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)", - сказал он.

По словам Володина, такой нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные россияне.