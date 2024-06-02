



В Германии напали на депутата от ХДС

В Алене совершено нападение на депутата Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера.



По данным DW, это произошло во время предвыборного митинга.



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Мужчина подошел к агитационной палатке и начал оскорблять политика. После этого он напал на Кизеветтера, повалив его на землю. Депутат получил легкие травмы.



"Я простоял там менее пяти минут, когда он подошел ко мне и закричал, назвав меня "разжигателем войны". После этого он толкнул меня и свалил палатку, под которой мы стояли. Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и пошел за ним с мобильным телефоном. Увидев это, он подбежал, ударил меня и толкнул в высокую клумбу", – сообщил политик.



По предварительным данным, напавшим оказался кандидат в депутаты местного совета от нового избирательного списка Die Herzschrittmacher Петер Баур.