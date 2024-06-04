



В Германии могут отменить запрет на депортацию в небезопасные страны

В Германии рассмотрят вопрос об отмене запрета на депортацию в небезопасные страны.



По данным BILD, соответствующее предложение сделал глава гамбургского МВД Энди Гроте после убийства в Мангейме полицейского выходцем из Афганистана.



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"Любой, кто совершает здесь серьезные преступления, должен покинуть страну, даже если он прибыл из Афганистана. Здесь интересы безопасности Германии перевешивают интересы преступника в защите", - сказал он.



Предложение Гроте рассмотрят на Конференции министров внутренних дел через две недели. По данным издания, такую инициативу поддерживают глава МВД Германии Нэнси Фезер и партия СДПГ в бундестаге.



Инициатива предполагает, что МИД будет проводить оценку ситуации с безопасностью в Афганистане и Сирии с целью, чтобы использовать существующее международное авиасообщение для депортации. К примеру, Германия может подписать соглашение с Пакистаном, которое позволит депортировать афганцев в пределах этой страны к афганской границе.