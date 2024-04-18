



В Европе предупредили Грузию о последствиях из-за закона об "иноагентах"

Скандальный закон об "иноагентах" ставит евроатлантическую интеграцию Грузии под угрозу.



Такое предупреждение сделали в Европарламенте.



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"Этот закон, который вчера прошел первое чтение в парламенте, является нападением на независимые СМИ и организации гражданского общества. Он несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС. Он противоречит амбициям Грузии относительно членства в ЕС и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны", - сказано в заявлении.



В Европе обеспокоены тем, что правящая партия Грузии внесла этот нашумевший законопроект на рассмотрение парламента. Евродепутаты призвали правительство страны не разочаровывать собственный народ и сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить благоприятную рабочую среду.