



В Эстонии россиянам могут запретить голосовать

В Эстонии намерены запретить гражданам России и Беларуси голосовать на местных выборах.



По данным местного издания ERR, соответствующий законопроект подготовило министерство юстиции.



По данным ведомства, государство не имеет возможности обеспечить свободу россиян от влияния страны их гражданства. Согласно тексту законопроекта, иностранцы, являющиеся гражданами страны, которая признана страной-агрессором, не будут иметь права на голосование.



По словам министра юстиции Калле Лаанет, в проекте есть еще много спорных вопросов, поскольку он может противоречить Конституции Эстонии.