В ЕС уже работают над новым пакетом санкций против России

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщает, что уже ведется работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС в отношении России.



Об этом он написал в Twitter.



По информации журналиста, новый пакет санкций может включать конфискацию российских активов, запрет на продажу собственности и другие меры, которые рассматривались в предыдущих раундах.





there are already work on a potential new EU sanctions package on #Russia. could incl 🇷🇺asset confiscation, ban on property sales & other bits that was considered in previous rounds, also #Belarus can be targeted again having been entirely left out in the previous round. #Ukraine