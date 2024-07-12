



В ЕС решили: Абхазия и Цхинвали - оккупированные территории Грузии

Евросоюз официально сменил терминологию в отношении Абхазии и Цхинвали.



По данным Netgazeti, они будут называться оккупированными территориями Грузии, а не "сепаратистскими".



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Решение было принято еще на заседаниях Совета ЕС 13-14 мая. Впервые такую формулировку озвучил представитель Европейской комиссии Петер Стано 9 июня.



По данным Службы иностранных дел ЕС, отныне при упоминании Абхазии и Цхинвали высокопоставленные лица ЕС официально должны говорить оккупированные территории Грузии. Уточняется, что документ не требует никаких дополнительных процедур.