Новости » Политика
В ЕС решили: Абхазия и Цхинвали - оккупированные территории Грузии
12.07.2024 21:23 Алина Груднева

В ЕС решили: Абхазия и Цхинвали - оккупированные территории Грузии

Евросоюз официально сменил терминологию в отношении Абхазии и Цхинвали.

По данным Netgazeti, они будут называться оккупированными территориями Грузии, а не "сепаратистскими".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Решение было принято еще на заседаниях Совета ЕС 13-14 мая. Впервые такую формулировку озвучил представитель Европейской комиссии Петер Стано 9 июня.

По данным Службы иностранных дел ЕС, отныне при упоминании Абхазии и Цхинвали высокопоставленные лица ЕС официально должны говорить оккупированные территории Грузии. Уточняется, что документ не требует никаких дополнительных процедур.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы