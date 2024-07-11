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В ЕС готовят ответ на вояж Орбана к Путину
11.07.2024 11:37 Алина Груднева

В ЕС готовят ответ на вояж Орбана к Путину

Лидеры стран ЕС готовят ответ на поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Владимиру Путину в москву.

Об этом сообщает газета Financial Times.

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По словам источников, этот вопрос обсуждался на полях саммита НАТО в Вашингтоне. В частности, лидеры ЕС готовят совместное письмо Орбану, в котором выразят ему возмущение. Также они планируют потребовать от премьера Венгрии прекратить его несанкционированную "мирную миссию".

"Достаточно. Сейчас много раздражения и обсуждений того, как ответить", - сказал один из источников.

Ожидается, что лидеры стран ЕС созовут специальную встречу из-за поведения венгерского премьера.

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