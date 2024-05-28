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В Дании выступили против признания "палестинского государства"
28.05.2024 15:52 Алина Груднева

В Дании выступили против признания "палестинского государства"

Парламент Дании проголосовал против законопроекта о признании "палестинского государства".

Голосование состоялось днем, 28 мая.

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Ранее правительство страны ясно дало понять, что не поддержит этот законопроект.

"Чтобы быть государством, у вас должна быть территория, которую вы контролируете. Сейчас там совершенно иная ситуация", - говорил министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен.

Он подчеркнул, что в Дании пока не могут принять такое решение, но хотят, чтобы "такой день настал" в будущем.

Напомним, что ранее в Ирландии, Испании и Норвегии официально вступило в силу решение правительств трех стран признать "палестинское государство".

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