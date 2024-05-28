



Ирландия и Норвегия признали “палестинское государство”

Ирландия официально признала палестинское государство. Это решение набрало силу сегодня 28 мая 2024 года. Также в этот день на этот шаг пошли Испания и Норвегия.



“Правительство признает Палестину как суверенное и независимое государство и согласилось установить полные дипломатические отношения между Дублином и Рамаллой”, — говорится в заявлении.



“Посол Ирландии в Государстве Палестина будет назначен вместе с полноценным посольством Ирландии в Рамалле”.

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис говорит, что этот шаг направлен на сохранение надежды на мир.



“Это решение Ирландии направлено на сохранение надежды. Речь идет о вере в то, что решение о создании двух государств — единственный способ для Израиля и Палестины жить бок о бок в мире и безопасности”, — говорится в заявлении.



“Я снова призываю премьер-министра Израиля Нетаниягу прислушаться к миру и остановить гуманитарную катастрофу, которую мы наблюдаем в Газе”.



Война в секторе Газа вспыхнула после резни, устроенной ХАМАСом 7 октября 2023 года, когда около 3000 террористов ворвались через границу с Израилем по суше, воздуху и морю, убив около 1200 человек и захватив 252 заложника. Все это сопровождалось дичайшими актами физического и сексуального насилия.

