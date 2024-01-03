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В Бундестаге призывают не издавать "пустые звуки", а поставить Украине Taurus
03.01.2024 11:27 Mignews.ua

В Бундестаге призывают не издавать "пустые звуки", а поставить Украине Taurus

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн вновь призвала правительство Германии одобрить поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus, дальность которых составляет около 500 км.

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"Данное Германией обязательство поддерживать Украину столько, сколько необходимо, "станет пустым звуком", если ФРГ с союзниками не будут поддерживать Киев "гораздо сильнее", - добавила Циммерманн.

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