



В Болгарии проходят очередные выборы в парламент

Сегодня, в воскресенье, 9 июня, в Болгарии проходят шестые за три года парламентские выборы. По прогнозу аналитиков, и эти выборы вряд ли приведут к формированию стабильного правительства.



Последние опросы свидетельствуют о том, что ни одна партия не получит большинства, но скорей всего приведут в скорости к седьмым выборам.



Избирательные участки открылись в 7 утра. Первые частичные результаты ожидают около полуночи.



Согласно последнему опросу Gallup, опубликованному в пятницу, партия ГЕРБ Бойко Борисова лидирует с 25,9% голосов.



За ней следуют три партии, которые ведут напряженную борьбу за второе место – это проевропейская "Мы продолжаем перемены", ультранационалистическая пророссийская партия "Возрождение" и "Движение за права и свободу", которое в основном представляет большое этническое турецкое меньшинство. Им прогнозируют по примерно 15%.



До сих пор за последние несколько лет Болгария пережила пять парламентских выборов, которые пришлись на апрель 2021 года, июль 2021 года, ноябрь 2021 года, октябрь 2022 года и апрель 2023 года.



Болгары также выбирают в воскресенье своих представителей в Европейский парламент вместе с гражданами 20 других государств ЕС, которые голосуют в этот день.



