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В Беларуси выдают паспорта вагнеровцам на другие имена
29.08.2023 22:28 Евгения Маркова

В Беларуси выдают паспорта вагнеровцам на другие имена

Наемникам ЧВК “Вагнер”, перебравшимся после мятежа в Беларусь, начали выдавать белорусские паспорта на другие имена. Об этом сообщил  белорусский оппозиционер Павел Латушко польскому изданию PAP. 

По словам оппозиционера, с этими документами вагнеровцы смогут въезжать в Евросоюз для совершения диверсий и терактов.
Сейчас в Беларуси находятся несколько тысяч бойцов ЧВК.

“Лукашенко хотел бы, чтобы они все остались в Беларуси, но у него нет денег, чтобы содержать большую группу боевиков”, – добавляет Латушко.

Польша и страны Балтии потребовали, чтобы наемники ЧВК “Вагнер” покинули Беларусь. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что в случае “опасного инцидента” с участием наемников эти страны полностью закроют границы с Беларусью.

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