



В Беларуси выдают паспорта вагнеровцам на другие имена

Наемникам ЧВК “Вагнер”, перебравшимся после мятежа в Беларусь, начали выдавать белорусские паспорта на другие имена. Об этом сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко польскому изданию PAP.



По словам оппозиционера, с этими документами вагнеровцы смогут въезжать в Евросоюз для совершения диверсий и терактов.

Сейчас в Беларуси находятся несколько тысяч бойцов ЧВК.



“Лукашенко хотел бы, чтобы они все остались в Беларуси, но у него нет денег, чтобы содержать большую группу боевиков”, – добавляет Латушко.



Польша и страны Балтии потребовали, чтобы наемники ЧВК “Вагнер” покинули Беларусь. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что в случае “опасного инцидента” с участием наемников эти страны полностью закроют границы с Беларусью.