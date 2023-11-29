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В Бангкок вернутся 17 освобожденных из плена тайцев
29.11.2023 09:52 Алина Груднева

В Бангкок вернутся 17 освобожденных из плена тайцев

Семнадцать тайских заложников, освобожденных из плена, вернутся в Бангкок 30 ноября.

Их будет сопровождать министр иностранных дел Таиланда, прибывший в Израиль ранее на этой неделе. 

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С момента возвращения они находились под наблюдением врачей. Двое освобожденных 28 ноября пока что останутся в больнице.

По данным МИД Таиланда, около 13 граждан Таиланда по-прежнему находятся в руках террористов.

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