



В Бангкок вернутся 17 освобожденных из плена тайцев

Семнадцать тайских заложников, освобожденных из плена, вернутся в Бангкок 30 ноября.



Их будет сопровождать министр иностранных дел Таиланда, прибывший в Израиль ранее на этой неделе.



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С момента возвращения они находились под наблюдением врачей. Двое освобожденных 28 ноября пока что останутся в больнице.



По данным МИД Таиланда, около 13 граждан Таиланда по-прежнему находятся в руках террористов.