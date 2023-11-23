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В Англии чиновник ушел в отставку, после того как сравнил Нетаниягу с Гитлером
23.11.2023 19:45 MIGnews.com

В Англии чиновник ушел в отставку, после того как сравнил Нетаниягу с Гитлером

Член совета Английской футбольной ассоциации, сделавший неуместное сообщение о войне в Газе, покинул свой пост.

Васим Хак был отстранен от работы за комментарий, сделанный им в этом месяце на социальной платформе X, в котором он, как сообщается, сказал: "Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаниягу". Сообщение было удалено, и Хак принес извинения.

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FA, руководящий орган футбола в Англии, проводит расследование.
 

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