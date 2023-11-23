



В Англии чиновник ушел в отставку, после того как сравнил Нетаниягу с Гитлером

Член совета Английской футбольной ассоциации, сделавший неуместное сообщение о войне в Газе, покинул свой пост.



Васим Хак был отстранен от работы за комментарий, сделанный им в этом месяце на социальной платформе X, в котором он, как сообщается, сказал: "Адольф Гитлер гордился бы Биньямином Нетаниягу". Сообщение было удалено, и Хак принес извинения.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



FA, руководящий орган футбола в Англии, проводит расследование.

