



В Афинах около 4 тысяч людей протестовали против однополых браков

11 февраля в Греции отметилось выходом на улицу 4 тысяч людей в знак протеста против реформы, предусматривающей разрешение на регистрацию однополых браков в стране.



В Афинах граждане откликнулись на призыв ортодоксальных религиозных групп выйти на митинги против принятия реформы, сообщает агентство AFP.



Парламент Греции на этой неделе должен обсудить законопроект, призванный узаконить гражданские браки для однополых пар, а также предоставить им право на усыновление.

