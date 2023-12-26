



В 2024 году планируется демонстрация усовершенствованной установки HIMARS

Согласно сообщению американского сайта "Defense News", американская компания Lockheed Martin готовится к демонстрации в Германии в 2024 году усовершенствованной установки HIMARS. На мероприятии будет представлена новая версия высокомобильной артиллерийской ракетной системы с повышенной огневой мощью.



По словам руководителей американской компании Lockheed, модернизация ракетно-пусковой установки HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) представляет собой заметный шаг вперед в развитии артиллерийских возможностей и привлечет большое внимание в оборонном секторе. Демонстрация призвана продемонстрировать улучшенные функциональные возможности системы и ее потенциальное применение в современных сценариях ведения боевых действий.



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Германия стоит на пороге модернизации артиллерийского потенциала Бундесвера. Это решение было принято в то время, когда несколько европейских стран сосредоточились на укреплении своих оборонных механизмов. Нынешняя артиллерийская система бундесвера, MARS II, которая является немецкой версией американской M270, находится на вооружении и Германия уже предоставила пять единиц Украине в 2022 году, демонстрируя свою приверженность поддержке союзников.



Такая система, способная запускать множество ракет в быстрой последовательности, доказала свою эффективность при нанесении ударов по позициям противника, нарушении линий снабжения и поддержке наземных войск. Война в Украине привлекла внимание к тактическим преимуществам и потенциалу реактивной артиллерии в современных боевых действиях.

