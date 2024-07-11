



Украина стала линией фронта между демократией и авторитаризмом, – Боррель

Европейский Союз будет и дальше поддерживать Украину в ее праве на самооборону, так как это соответствует интересам безопасности ЕС и мировой безопасности. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Вашингтоне 10 июля на слушаниях по обороне ЕС в рамках саммита НАТО.



Боррель подчеркнул, что Украина сегодня является "линией фронта между демократией и авторитарными режимами", и именно там решается будущее безопасности Европы. Он отметил, что защита Украины является не только правильным шагом, но и необходимым для обеспечения безопасности Европы.



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Боррель также подчеркнул ответственность Европы за превращение Кремля в милитарный режим, указав на недостаточную реакцию Запада на действия России в Чечне, Сирии, Грузии и Крыму. Он отметил, что только с началом бомбардировок Киева в феврале 2022 года Европа осознала истинные намерения Путина.



Боррель отметил, что защита Украины - это защита европейской безопасности и единственный способ достичь мира, который является не просто отсутствием войны, но и обеспечением стабильности и безопасности в регионе.