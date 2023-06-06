



Украина срочно созывает Совбез ООН. На повестке и санкции за Каховскую ГЭС

Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Кроме того, Украина призвала страны G7 и ЕС безотлагательно рассмотреть санкции на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.



"По итогам заседания СНБО утром 6 июня был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.



Ведомство заявило о необходимости вынести этот вопрос на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также "задействовать механизм гражданской защиты Европейского Союза".



Кроме того, Украина призвала страны G7 и ЕС "немедленно рассмотреть наложение на РФ новых далекопроницаемых санкций, в том числе на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль".



Как сообщал Mignews, 6 июня 2023 года около 03:00 российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась. Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.



Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

Напомним, Каховская гидроэлектростанция работает с 50-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.



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