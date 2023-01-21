Новости » Политика
Украина - международным партнерам: думайте быстрее
21.01.2023 12:45 Алина Груднева

Украина - международным партнерам: думайте быстрее

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к международным партнерам относительно военной помощи стране.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Послесловие к глобальной нерешительности… Вы все равно поможете Украине нужным орудием и осознаете: нет никакого варианта окончить войну, не считая поражения России", - сказал Подоляк.

По его словам, сегодняшняя нерешительность убивает еще большее количество украинцев.

"Каждый день промедления – это смерть украинцев. Думайте побыстрее", - добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы