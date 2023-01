Украина - международным партнерам: думайте быстрее

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к международным партнерам относительно военной помощи стране.



Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.



"Послесловие к глобальной нерешительности… Вы все равно поможете Украине нужным орудием и осознаете: нет никакого варианта окончить войну, не считая поражения России", - сказал Подоляк.



По его словам, сегодняшняя нерешительность убивает еще большее количество украинцев.



"Каждый день промедления – это смерть украинцев. Думайте побыстрее", - добавил он.

Afterword to global indecision…

You'll help Ukraine with the necessary weapons anyway and realize that there is no other option to end the war except the defeat of🇷🇺

But today's indecision is killing more of our people. Every day of delay is the death of Ukrainians. Think faster