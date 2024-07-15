



Угрозы для авианосцев США

Соединенные Штаты полагались на авианосцы как на краеугольный камень своей военно-морской стратегии со времен Второй мировой войны. Однако сегодняшний геополитический ландшафт, когда множество игроков бросают вызов доминированию США, требует переоценки этой стратегии.



Предсказуемое развертывание авианосцев делает США уязвимыми для передовых мер противодействия, разработанных такими соперниками, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея.



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Эти противники создали системы предотвращения доступа/запрета зоны действия (A2/AD), включая гиперзвуковое оружие и противокорабельные ракеты, которые могут нейтрализовать или даже уничтожить авианосцы.



Поэтому Америка должна переосмыслить свою военно-морскую стратегию, чтобы оставаться эффективной в современной войне. Военно-морская стратегия США сталкивается с новыми угрозами со стороны Китая и России



Соединенные Штаты сделали авианосец центральным элементом своей военно-морской стратегии со времен Второй мировой войны. Большую часть того времени это был мудрый шаг со стороны Вашингтона. Лишь немногие страны (даже бывший Советский Союз), могли бы сравниться с возможностями Америки в авианосцах. Однако сегодня мир становится все более враждебным по отношению к Соединенным Штатам.



Более того, в отличие от эпохи "холодной войны", когда существовал один серьезный соперник американскому главенству и безопасности, сегодня есть как минимум два крупных государства, бросающих вызов доминированию Америки, и множество других государств среднего размера, таких как Иран или Северная Корея, стремящихся подорвать позицию Америки. Не говоря уже о различных негосударственных субъектах, которые угрожали американской безопасности после терактов 11 сентября.



Сегодня необходимо полностью переосмыслить то, как Америка ведет и побеждает в своих войнах. Потому что после окончания Холодной войны Соединенные Штаты не очень хорошо адаптировались к окружающей среде. То, как оно закупает оружие и оборудование, а также планирует войны, просто устарело. Очень часто миссия определяется политическими соображениями и желаниями хорошо финансируемых оборонных подрядчиков, стремящихся увеличить свою прибыль (за счет налогоплательщиков), а не реальной миссией и пониманием угрозы, определяющими оружие или стратегию.



Отсюда и одержимость Америки дорогими и громоздкими авианосцами. Соединенные Штаты не только привержены этой платформе вооружений, но и стали культурным символом. Вот почему культ плоских вершин укрепился до такой степени, что можно даже указать на то, что соперники-государства, такие как Китай и Россия, а также доверенные союзники этих стран, такие как Иран или Северная Корея, получили высокоразвитое развитие. Эффективные контрмеры считаются непатриотичными или, что еще хуже, еретическими. Но эта фиксация на авианосце как на чем-то большем, чем просто оружейная платформа, как на культурном символе, и делает его таким ужасным оружием, на которое можно положиться.



Враги Америки, будь то Китай (особенно Китай) или Россия, или даже их сателлиты, точно знают, как американцы отреагируют на их ирредентизм. Он будет включать в себя размещение авианосцев. Единственное, чего военные не хотят, — это предсказуемость. Это особенно верно, если соперники создали целые арсеналы оружия и средств слежения, специально предназначенные для снижения эффективности или даже уничтожения системы вооружения, такой как авианосная несущая группа.



Но США так сильно вложили средства в авианосец как в центральный элемент своей военно-морской стратегии, и конфликт великих держав, которого мы все боимся, кажется, ближе, чем он был за последние десятилетия, а это означает, что США зациклены на этой вершине, как их основное энергетическое оружие на море.



Таким образом, нынешние военные планы Вашингтона прямо соответствуют стратегиям Китая и России по ограничению доступа/запрета территорий (A2/AD). Если между Соединенными Штатами или любым из их главных соперников разразится настоящая война, эти силы сделают все возможное, чтобы выиграть войну, а это означает, что они будут идти ва-банк и пытаться потопить американские авианосцы, прежде чем они смогут стать серьезной угрозой для их собственных стран. Силы и интересы.



Так или иначе, благодаря появлению гиперзвукового оружия и противокорабельных ракет, таких как китайская серия DF-21, американские авианосцы не будут столь эффективны против целей, защищаемых этими системами A2/AD.



Китай, Россия, Иран и, возможно, Северная Корея в той или иной степени разработали подобные контрмеры. Америка приближается к расплате на море, подобной которой она не переживала со времен Второй мировой войны.

