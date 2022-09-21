Новости » Политика
"Угроза миру": Госдума обратилась к ООН и Европарламенту по Украине
21.09.2022 14:52 Ольга Белозерова

"Угроза миру": Госдума обратилась к ООН и Европарламенту по Украине

Госдума РФ приняла обращение к Генассамблее ООН и Европарламенту, в котором говорится об "угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины".

Обращение было подготовлено председателем ЛДПР Леонидом Слуцким по поручению главы Госдумы Вячеслава Володина, сообщает "Коммерсантъ"

"Депутаты Государственной Думы обращаются к Генеральной Ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному противостоянию", - говорится в документе. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы