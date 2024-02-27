



Туск выдвинул условие Евросоюзу по поводу импорта украинских товаров

Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров, если Европейский Союз не предложит никакого решения проблемы для польских фермеров. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, сообщает The Guardian.



"Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа оградить польский и европейский рынки", - заявил глава правительства Польши.



В прошлом году Польша в одностороннем порядке прекратила импорт украинского зерна.



Напомним, польские фермеры протестуют против импорта украинской агропродукции, влияющей на цены на внутреннем рынке. Они хотят распространить запрет на другие товары, включая фрукты, яйца и мясо.



Польские аграрии уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию.