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Туск раскритиковал республиканцев из-за Украины: Рейган переворачивается в гробу
08.02.2024 11:44 Mignews

Туск раскритиковал республиканцев из-за Украины: Рейган переворачивается в гробу

Провал в Сенате США законопроекта, который среди прочего предусматривает помощь Украине, вызвал негодование у премьер-министра Польши Дональда Туска, и он жестко раскритиковал американских сенаторов-республиканцев за такие действия.

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"Уважаемые американские сенаторы-республиканцы. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас отвоевать нашу свободу и независимость, сегодня, видимо, переворачивается в гробу. Как вам не стыдно", – написал он в Twitter (X).
 


Как сообщал Mignews, в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в четверг, 8 февраля, Сенат США повторно рассмотрит "чистый" законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без миграционной реформы. 

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