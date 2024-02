Туск раскритиковал республиканцев из-за Украины: Рейган переворачивается в гробу

Провал в Сенате США законопроекта, который среди прочего предусматривает помощь Украине, вызвал негодование у премьер-министра Польши Дональда Туска, и он жестко раскритиковал американских сенаторов-республиканцев за такие действия.



"Уважаемые американские сенаторы-республиканцы. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас отвоевать нашу свободу и независимость, сегодня, видимо, переворачивается в гробу. Как вам не стыдно", – написал он в Twitter (X).



Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you.