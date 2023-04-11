



Турция проводит политические консультации с Саудией, Йеменом и Кувейтом

Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар провел политические консультации со своими коллегами из Саудовской Аравии, Йемена и Кувейта, сообщили власти во вторник.



Во время своего визита в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в понедельник Акчапар встретился со своим саудовским коллегой Валидом Аль-Херейджи, чтобы обсудить двусторонние отношения и региональные вопросы, сообщает МИД Турции в Twitter.



Отдельно Акчапар также встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохаммедом Аль-Будаиви.



В ходе встречи обсуждались отношения Турции с ССАГПЗ, возможности сотрудничества, а также глобальные и региональные события.



В рамках своего визита в Эр-Рияд Акчапар провел переговоры со своим йеменским коллегой Мансуром Баггашем.



На политических консультациях Турция-Йемен заместитель министра иностранных дел обменялся мнениями о последних событиях в Йемене, двусторонних отношениях и возможностях сотрудничества между Анкарой и Саной.



На своей последней остановке в Кувейте Акчапар и его кувейтский коллега Мансур Айяд Алотаиби во вторник провели восьмой раунд политических консультаций.



Двусторонние связи, сотрудничество и пути укрепления отношений во всех областях были на повестке дня заместителей министров иностранных дел.

