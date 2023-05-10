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Турция отложила выплату 600 миллионов долларов России за газ
10.05.2023 18:45 Ирина Демьянова

Турция отложила выплату 600 миллионов долларов России за газ

Турция отложила выплату России счета за природный газ на сумму 600 миллионов долларов до 2024 года, что стало первой такой отсрочкой в рамках соглашения, объявленного на прошлой неделе, которое подчеркивает углубление связей между Анкарой и Москвой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По условиям соглашения, до 4 миллиардов долларов турецких энергетических платежей России могут быть отложены до следующего года, сообщили оба источника Reuters на условиях анонимности.

Детали сделки ранее не разглашались.

Турция, которая готовится к выборам в воскресенье, сильно зависит от импорта энергоносителей, и Россия является ее крупнейшим поставщиком.

"Соглашение об оплате за газ несколько уменьшает давление на валютные резервы Турции, которые были истощены неортодоксальной экономической политикой, направленной на поддержку лиры, а также ростом цен на энергоносители после вторжения России в Украину в прошлом году", - пишет агентство.

"Официально платеж в размере 600 миллионов долларов был перенесен на следующий год. Рост цен на энергоносители имел на это огромное влияние", - сообщил один из источников, знакомый с этим вопросом.

Собеседник добавил, что Турция может отложить такие платежи в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители.

Российское и турецкое министерства энергетики, а также соответствующие энергетические компании "Газпром" и "Ботас" не ответили на запросы о комментариях по этому вопросу.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил на прошлой неделе, что Анкара и Москва заключили соглашение, которое позволяет Анкаре отсрочить платежи за энергоносители до определенной суммы, но не предоставил подробностей.


 

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