



Турция отложила выплату 600 миллионов долларов России за газ

Турция отложила выплату России счета за природный газ на сумму 600 миллионов долларов до 2024 года, что стало первой такой отсрочкой в рамках соглашения, объявленного на прошлой неделе, которое подчеркивает углубление связей между Анкарой и Москвой.



Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.



По условиям соглашения, до 4 миллиардов долларов турецких энергетических платежей России могут быть отложены до следующего года, сообщили оба источника Reuters на условиях анонимности.



Детали сделки ранее не разглашались.



Турция, которая готовится к выборам в воскресенье, сильно зависит от импорта энергоносителей, и Россия является ее крупнейшим поставщиком.



"Соглашение об оплате за газ несколько уменьшает давление на валютные резервы Турции, которые были истощены неортодоксальной экономической политикой, направленной на поддержку лиры, а также ростом цен на энергоносители после вторжения России в Украину в прошлом году", - пишет агентство.



"Официально платеж в размере 600 миллионов долларов был перенесен на следующий год. Рост цен на энергоносители имел на это огромное влияние", - сообщил один из источников, знакомый с этим вопросом.



Собеседник добавил, что Турция может отложить такие платежи в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители.



Российское и турецкое министерства энергетики, а также соответствующие энергетические компании "Газпром" и "Ботас" не ответили на запросы о комментариях по этому вопросу.



Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил на прошлой неделе, что Анкара и Москва заключили соглашение, которое позволяет Анкаре отсрочить платежи за энергоносители до определенной суммы, но не предоставил подробностей.





