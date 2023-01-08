



Трудности Швеции во вступлении в НАТО: финны решили не торопиться

Финляндия решила не торопиться со вступлением в НАТО до тех пор, пока не будет одобрена аналогичная заявка Швеции.



Об этом сообщает глава министерства иностранных дел страны Пекка Хаависто.



Швеции не удается получить одобрения заявки из-за Турции. Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон объявил, что Анкара выдвигает невыполнимые условия для присоединения страны к Североатлантическому альянсу.



"Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал", - отмечает Хаависто.