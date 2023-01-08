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Трудности Швеции во вступлении в НАТО: финны решили не торопиться
08.01.2023 21:29 Алина Груднева

Трудности Швеции во вступлении в НАТО: финны решили не торопиться

Финляндия решила не торопиться со вступлением в НАТО до тех пор, пока не будет одобрена аналогичная заявка Швеции.

Об этом сообщает глава министерства иностранных дел страны Пекка Хаависто.

Швеции не удается получить одобрения заявки из-за Турции. Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон объявил, что Анкара выдвигает невыполнимые условия для присоединения страны к Североатлантическому альянсу.

"Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал", - отмечает Хаависто.

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