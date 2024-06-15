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Три страны осудили расширение ядерной программы Ирана
15.06.2024 15:10 Алина Груднева

Три страны осудили расширение ядерной программы Ирана

Франция, Германия и Великобритания осудили расширение ядерной программы Ирана.

Об этом говорится в их совместном заявлении.

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"Иран предпринял новые шаги по уничтожению ядерной сделки, запустив десятки дополнительных современных центрифуг в Натанзе, а также объявив, что установит еще тысячи центрифуг на своих площадках в Фордо и Натанзе", - сказано в заявлении.

Уточняется, что решение Тегерана представляет собой серьезную эскалацию.

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