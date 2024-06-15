Три страны осудили расширение ядерной программы Ирана
Франция, Германия и Великобритания осудили расширение ядерной программы Ирана.
Об этом говорится в их совместном заявлении.
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"Иран предпринял новые шаги по уничтожению ядерной сделки, запустив десятки дополнительных современных центрифуг в Натанзе, а также объявив, что установит еще тысячи центрифуг на своих площадках в Фордо и Натанзе", - сказано в заявлении.
Уточняется, что решение Тегерана представляет собой серьезную эскалацию.