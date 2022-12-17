



Трамп теряет популярность: кто станет преемником – опрос

Большинство избирателей, голосующих за Республиканскую партию, предпочли бы сегодня, чтобы политику Трампа проводил другой лидер, пишет USA TODAY.



Лишь 31% хотят, чтобы бывший президент баллотировался на грядущих выборах, в то время как 61% желают видеть другого кандидата от республиканцев, который продолжил бы политику Трампа. Таковы результаты опроса USA TODAY/Suffolk University Poll, погрешность которого составляет 3,1%.



У потенциального преемника Трампа есть имя. Речь идет о губернаторе Флориды Роне Десантисе – 55% республиканцев предпочли бы видеть его в кресле президента по сравнению с 33% респондентов, оставшихся верными Трампу.



“Республиканцы и независимые консерваторы все чаще хотят трампизма без Трампа”, – отмечает в этой связи директор Центра политических исследований Саффолкского университета Дэвид Палеологос.



Некоторые республиканские стратеги обвиняют Трампа в том, что партии не удалось получить контроль над Сенатом в ноябре. Кандидаты, которых поддерживал экс-президент, проиграли выборы.



Еще в июле 60% республиканцев хотели, чтобы Трамп баллотировался в третий раз, сегодня их осталось всего 47%. Почти столько же – 45%, не хотели бы, чтобы экс-президент вновь выставил свою кандидатуру.



Процент республиканцев, которые положительно относятся к Трампу, упал с 75% в октябре до 64% ​​в декабре. По состоянию на сегодняшний день Джо Байден выиграл бы сегодня выборы с 47% голосов против 40% у Трампа.



В то же время действующий президент уступил бы в схватке Десантису: 43% против 47%. Губернатор Флориды завоевал авторитет по всей стране. Две трети избирателей-республиканцев ждут, что он будет баллотироваться в президенты в 2024 году.