



Дональд Трамп начал президентскую кампанию 2024 года



Дональд Трамп, во вторник, 15 ноября объявил о своем намерении вновь занять президентское кресло в 2024 году, стремясь упредить потенциальных соперников-республиканцев.



Надеясь на потенциальный реванш с президентом-демократом Джо Байденом, Трамп сделал свое заявление в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде через неделю после промежуточных выборов, на которых республиканцам не удалось получить столько мест в Конгрессе, сколько они надеялись.



"Чтобы снова сделать Америку великой, я сегодня объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Трамп, обращаясь к размахивающей телефонами толпе, в которую входили члены семьи, доноры и сподвижники.





"Два года назад мы были великой нацией, и скоро мы снова станем великой нацией", - сказал он.



Трамп изложил знакомые мрачные темы из своей книги, осуждая мигрантов - "Нас отравляют" - и изображая американские города как кишащие преступностью "выгребные ямы крови".



Трамп заявил, что будет настаивать на смертной казни для наркоторговцев и восстановит на работе военнослужащих, уволенных за отказ от вакцины COVID-19.