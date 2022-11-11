



Выборы в США: Трамп раскритиковал набирающего силу Десантиса



Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на губернатора Флориды Рона Десантиса, поскольку набирающее обороты соперничество между двумя ведущими республиканцами достигло предела.



Трамп назвал своего бывшего политического ученика "средним" губернатором, лишенным "лояльности".



44-летний Десантис с большим перевесом переизбрался на промежуточных выборах во вторник, закрепив за собой статус самой яркой восходящей звезды Республиканской партии.



Ожидается, что он будет баллотироваться в кандидаты от партии в Белый дом в 2024 году. Но 76-летний Трамп, похоже, все чаще будет стоять у него на пути.



Бывший президент, обладающий внушительным бюджетом на предвыборную кампанию и пользующийся огромной популярностью в партийной среде, станет грозным противником для Десантиса или любого другого республиканца, который посмеет бросить ему вызов.



В своем длинном заявлении в четверг вечером Трамп назвал губернатора Флориды "политическим легковесом", который пришел к нему "в отчаянном состоянии", когда баллотировался на свой первый срок в 2017 году.



"У Рона было мало поддержки, плохие опросы и не было денег, но он сказал, что если я поддержу его, он может победить. Я также привел в порядок его кампанию, которая полностью разваливалась", — сказал Трамп.



Далее он пожаловался, что Десантис, которого он называет "Рон Десанктимониус", "играет в игры", отказываясь исключить кандидатуру президента.



"Ну, с точки зрения лояльности и класса, это действительно неверный ход", — добавил Трамп.



Ожидается, что бывший президент объявит о своем плане возвращения в Белый дом уже на следующей неделе. Все это знакомая стратегия, проводимая со знакомой жестокостью и драматизмом.



Победа Десантиса над его соперником-демократом Чарли Кристом вызвала всеобщее признание консервативных комментаторов. Его преимущество в победе в округе Майами-Дейд — традиционном оплоте демократов — было самым крупным, одержанным республиканцем за четыре десятилетия.



Согласно октябрьскому опросу Ipsos, 72% зарегистрированных республиканцев заявили, что Десантис окажет значительное влияние на будущее партии. Около 64% ​​сказали то же самое о Трампе.