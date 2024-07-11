



Только Трамп сможет заставить Украину и РФ сесть за стол переговоров, – Сийярто

Венгрия видит возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом как "шанс для восстановления мира" в Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью Reuters.



Он считает, что для прекращения войны, которую, напомним, в Украине развязала Россия, необходимо сильное влияние извне, и только Трамп, если его изберут, имеет шанс на это.



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"Полагаю, необходимо очень сильное влияние извне, которое может заставить Украину и Россию сесть за стол переговоров... У кого такие шансы сделать это в ближайшем будущем? Только у президента Трампа, если его, конечно, изберут", – заявил глава венгерского МИДа, заверив, что остановить войну через мирные переговоры с участием России и Украины является целью Венгрии.



Вспомнил Сийярто и о недавних встречах премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и эти встречи, по словам министра, показали, насколько "огромное расстояние разделяет две стороны, что у других западных лидеров нет ни желания, ни возможности их сблизить".



Министр также добавил, что Венгрия не рассматривает Россию как угрозу для НАТО или ЕС, поскольку, по его мнению, российские лидеры "рациональны и не пойдут на риск прямого конфликта с Западом".