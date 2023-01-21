



Телеканал RT France объявил о закрытии

Телеканал RT France объявил о закрытии после блокировки счетов по требованию властей Франции.



Об этом говорится на сайте телеканала.



"После 5 лет безжалостности власти добились своей цели: закрытие RT France. Под прикрытием 9-го пакета санкций против России, который направлен не против нашего канала, а против нашего акционера и материнской компании, Главное управление казначейства приняло решение заморозить банковские счета RT France, сделав невозможным продолжение нашей деятельности", - говорится в заявлении канала.