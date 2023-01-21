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Телеканал RT France объявил о закрытии
21.01.2023 22:10 Ольга Белозерова

Телеканал RT France объявил о закрытии

Телеканал RT France объявил о закрытии после блокировки счетов по требованию властей Франции. 

Об этом говорится на сайте телеканала.

"После 5 лет безжалостности власти добились своей цели:  закрытие  RT France. Под прикрытием 9-го пакета санкций против России, который направлен не против нашего канала, а против нашего акционера и материнской компании, Главное управление казначейства приняло решение заморозить банковские счета RT France, сделав невозможным продолжение нашей деятельности", - говорится в заявлении канала. 

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