Тегеран опроверг обвинения в причастности к захвату корабля в Красном море
Иран опровергает обвинения канцелярии премьер-министра Израиля в причастности к захвату судна Galaxy Leader в Красном море.
Соответствующее заявление 20 ноября сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.
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"Эти обвинения необоснованны", - сказал он, выступая перед журналистами.
Как сообщалось ранее, йеменские хути, поддерживаемые Ираном, захватили накануне судно в Красном море, сказав, что корабль принадлежит израильтянам. На борту находятся 25 человек разных национальностей, в том числе, украинцы, филиппинцы, болгары и мексиканцы.