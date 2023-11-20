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Тегеран опроверг обвинения в причастности к захвату корабля в Красном море
20.11.2023 10:34 Алина Груднева

Тегеран опроверг обвинения в причастности к захвату корабля в Красном море

Иран опровергает обвинения канцелярии премьер-министра Израиля в причастности к захвату судна Galaxy Leader в Красном море.

Соответствующее заявление 20 ноября сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

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"Эти обвинения необоснованны", - сказал он, выступая перед журналистами.

Как сообщалось ранее, йеменские хути, поддерживаемые Ираном, захватили накануне судно в Красном море, сказав, что корабль принадлежит израильтянам. На борту находятся 25 человек разных национальностей, в том числе, украинцы, филиппинцы, болгары и мексиканцы.
 

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