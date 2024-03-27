



Таиланд первым в Юго-Восточной Азии легализует однополые браки

В среду, 27 марта законодатели нижней палаты парламента Таиланда подавляющим большинством голосов одобрили законопроект о брачном равноправии, который сделает страну первой в Юго-Восточной Азии, узаконившей равные права для брачных партнеров любого пола.



Законопроект прошел окончательное чтение, получив одобрение 400 из 415 присутствовавших членов Палаты представителей, при этом 10 проголосовали против, двое воздержались и трое не голосовали.



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Законопроект вносит поправки в Гражданский и торговый кодекс, заменяя слова "мужчины и женщины" и "муж и жена" на "физические лица" и "брачные партнеры". Это откроет доступ к полным юридическим, финансовым и медицинским правам для пар ЛГБТ.



Теперь законопроект отправится в Сенат, который редко отклоняет любые законы, прошедшие нижнюю палату, а затем - к королю для королевского одобрения. Таким образом, Таиланд станет первой страной в Юго-Восточной Азии, принявшей подобный закон, и третьей в Азии после Тайваня и Непала.



Данупхорн Пуннаканта, представитель правящей партии Pheu Thai и председатель комитета, курирующего законопроект о брачном равноправии, заявил в парламенте, что поправка касается "всех жителей Таиланда", независимо от их пола, и не лишит гетеросексуальные пары никаких прав.

