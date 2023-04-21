



Сын наследного принца Ирана выразил признательность народу Израиля

Глава последней иранской шахской династии, наследный принц Ирана Шахзаде Реза Пехлеви выехал после визита в Израиль, выразив признательность народу.



Он приветствовал действия министра разведки Гилы Гамалиэль.



"Мы заложили основы для наведения мостов между народами, мы творим историю. Наследный принц показал всем нам, что иранский народ имеет смелое руководство, которое продвигает мир, права человека и демократию, и полностью отличается от экстремистов, которые правят сегодня Ираном посредством террора и страха", - сказал он.



По словам наследного принца Ирана, его визит в Израиль был незабываемым.



"Я счастлив помочь возродить теплые связи между нашими людьми", - добавил он.



