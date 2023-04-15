



Судья отклонил предложение Трампа относительно присяжных по его делу

Дональд Трамп не узнает имена присяжных, которые, как ожидается, решат на предстоящем гражданском процессе, клеветал ли бывший президент на писательницу Э. Джин Кэрролл, которая также утверждает, что Трамп ее изнасиловал.



Окружной судья США Льюис Каплан в Манхэттене в пятницу отклонил возобновленные попытки Трампа потребовать, чтобы потенциальные присяжные заседатели указали свои имена, место работы и 38 других сведений в письменных анкетах.



Каплан сказал, что в законе было “совершенно ясно”, что это был его выбор, использовать ли анкеты, и ничто не изменило его решения назначить анонимных присяжных на суде 25 апреля, отражая угрозу преследования присяжных.



Адвокаты Трампа не ответили на запросы о комментариях.



Трамп утверждал, что его недавнее обвинительное заключение по уголовному делу, выдвинутое окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом, вызвало “поток предвзятого освещения в СМИ”, что затруднит поиск беспристрастного жюри по гражданскому делу Кэрролла.



Его адвокаты заявили, что это освещение затмило внимание средств массовой информации к голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, руководителю биотехнологической компании Элизабет Холмс и партнеру Джеффри Эпштейна Гислен Максвелл незадолго до начала их недавних громких уголовных процессов.



Хотя присяжные много слышали бы о Трампе даже в “нормальных” обстоятельствах, “риск предвзятости еще больше возрос” из-за дела Брэгга, заявили адвокаты Трампа.

