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Суд Пакистана оправдал бывшего премьера и его жену по делу о незаконном браке
13.07.2024 17:59 MIGnews.com

Суд Пакистана оправдал бывшего премьера и его жену по делу о незаконном браке

Пакистанский суд оправдал бывшего премьер-министра Имрана Хана и его жену по обвинению в незаконном браке на следующий день после того, как его партия получила больше мест в парламенте, что усиливает давление на хрупкое правительство страны.

"Имран Хан и Биби-сахиба оправданы", - написал на X адвокат Хана Наим Панджута, используя почетное обращение к жене Хана, Бушра Хан, также известной как Бушра Биби.

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Партия Хана заявила, что в отношении 71-летнего Хана больше не возбуждено дел, позволяющих держать его в тюрьме после оправдания судом в столице Исламабаде.

Супруги были приговорены к семи годам тюремного заключения в феврале, когда суд признал их виновными в нарушении исламского закона из-за несоблюдения необходимого интервала между разводом Биби в предыдущем браке и ее браком с г-ном Ханом.

Пока неясно, будут ли освобождены Хан и Биби, находящиеся в тюрьме, после субботнего решения.
 

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