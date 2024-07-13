



Суд Пакистана оправдал бывшего премьера и его жену по делу о незаконном браке

Пакистанский суд оправдал бывшего премьер-министра Имрана Хана и его жену по обвинению в незаконном браке на следующий день после того, как его партия получила больше мест в парламенте, что усиливает давление на хрупкое правительство страны.



"Имран Хан и Биби-сахиба оправданы", - написал на X адвокат Хана Наим Панджута, используя почетное обращение к жене Хана, Бушра Хан, также известной как Бушра Биби.



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Партия Хана заявила, что в отношении 71-летнего Хана больше не возбуждено дел, позволяющих держать его в тюрьме после оправдания судом в столице Исламабаде.



Супруги были приговорены к семи годам тюремного заключения в феврале, когда суд признал их виновными в нарушении исламского закона из-за несоблюдения необходимого интервала между разводом Биби в предыдущем браке и ее браком с г-ном Ханом.



Пока неясно, будут ли освобождены Хан и Биби, находящиеся в тюрьме, после субботнего решения.

