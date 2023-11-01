



Страны Латинской Америки отзывают послов из Израиля

Боливия разорвала официальные отношения с Израилем из-за войны в Газе, а две другие латиноамериканские страны отозвали своих послов в Тель-Авив для консультаций.



Боливия "решила разорвать дипломатические отношения с израильским государством в знак отречения и осуждения агрессивного и непропорционального израильского военного наступления, происходящего в секторе Газа", - заявил заместитель министра иностранных дел Фредди Мамани на пресс-конференции во вторник вечером.



Министр по делам президента Мария Нела Прада также заявила, что страна направит в Газу гуманитарную помощь.



"Мы требуем прекратить нападения" на сектор Газа, "которые до сих пор привели к гибели тысяч мирных жителей и насильственному перемещению палестинцев", - заявила она на той же пресс-конференции.



Соседние страны Колумбия и Чили также отозвали своих послов для консультаций, осудив гибель мирных жителей в Газе и призвав к прекращению огня.

