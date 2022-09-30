



Страны G7 никогда не признают аннексию украинских территорий Россией

Министры иностранных дел стран G7 выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули, что никогда не признают аннексию украинских регионов Россией.



"Мы, министры иностранных дел "Большой семерки", едины в нашем самом решительном осуждении войны России против Украины и продолжающиеся нарушения ею суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Усилия президента Путина по включению Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации представляют собой новую низшую точку в вопиющем попрании Россией международного права и еще один пример неприемлемых нарушений Россией суверенитета Украины, Устава ООН. Мы никогда не признаем ни этих предполагаемых аннексий, ни бутафорских "референдумов", проводимых под прицелом", - говорится в заявлении.