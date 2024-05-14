



Стало известно, когда Зеленский посетит Испанию и встретится с королем

Президент Украины Владимир Зеленский посетит столицу Испании Мадрид в пятницу, 17 мая, и будет принят королем Фелипе VI. Эту информацию подтвердил Королевский дворец Испании, передает издание Europa Press.



Планируется, что монарх проведет прием для Зеленского в 12:30 по местному времени, а через час устроит трапезу в его честь.



Однако официально неизвестно, будет ли у украинского президента другие встречи в Испании.



Правительство страны также не предоставило никаких подробностей по поводу визита Зеленского по соображениям безопасности, но ожидается, что президент Украины также подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.



Напомним, накануне СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Мадрид, где подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Испанией. От Испании контракт подпишет премьер-министр Педро Санчес.



Отмечается, что двустороннее соглашение по безопасности между Испанией и Украиной обеспечит стабильность и предсказуемость военной поддержки, которую Испания уже оказывает Киеву с помощью поставок оружия, подготовки более 4 000 бойцов в Учебно-координационном центре в Толедо и ухода за десятками раненых в военном госпитале Сарагоси.



Пакт обязывает Испанию оказывать долгосрочную военную помощь, поставлять оружие, сотрудничать в подготовке вооруженных сил страны, содействовать развитию украинской оборонной промышленности и обмениваться информацией в области разведки и кибербезопасности.