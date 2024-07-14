



Стало известно, чем займется премьер Франции, попросивший об отставке

Попросивший об отставке премьер-министр Франции Габриэль Атталь станет председателем парламентской группы центристской партии президента Эммануэля Макрона "Возрождение".



По данным информационного агентства DPA, такое решение поддержали 84 из 98 депутатов партии.



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После голосования Атталь пообещал уважать ценности партии и построить мосты с политическими силами, преданными республике и успеху Франции.



Ранее в СМИ поступило сообщение, что президент Франции Эммануэль Макрон, отклонивший изначально просьбу Атталя об отставке, все же намерен ее одобрить на следующей неделе.