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США запретили главе иранского МИДа посещать Вашингтон
25.09.2023 21:44 Наталья Богинская

США запретили главе иранского МИДа посещать Вашингтон

Госдепартамент США 25 сентября подтвердил, что просьба министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахияна посетить Вашингтон отклонена.
Амир-Абдоллахиян находился в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе. По данным иранских СМИ, он добивался освобождения от американских ограничений на поездки иранских правительственных чиновников в США. Это освобождение не последовало.

У Ирана нет посольства в Вашингтоне с 1980 года, после иранской революции 1979 года и захвата заложников в американском посольстве в Тегеране.

В соответствии с действующими правилами, которые были приняты в 2019 году при администрации Трампа, иранским чиновникам запрещено посещать определенные районы, пока они находятся в США.
 

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