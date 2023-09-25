



США запретили главе иранского МИДа посещать Вашингтон

Госдепартамент США 25 сентября подтвердил, что просьба министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахияна посетить Вашингтон отклонена.

Амир-Абдоллахиян находился в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе. По данным иранских СМИ, он добивался освобождения от американских ограничений на поездки иранских правительственных чиновников в США. Это освобождение не последовало.



У Ирана нет посольства в Вашингтоне с 1980 года, после иранской революции 1979 года и захвата заложников в американском посольстве в Тегеране.



В соответствии с действующими правилами, которые были приняты в 2019 году при администрации Трампа, иранским чиновникам запрещено посещать определенные районы, пока они находятся в США.

