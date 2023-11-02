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США: в Газу въехали еще 55 грузовиков с гумпомощью
02.11.2023 21:56 Алина Груднева

США: в Газу въехали еще 55 грузовиков с гумпомощью

В течение дня, 2 ноября, в Газу через египетский контрольно-пропускной пункт "Рафиах" въехали 55 грузовиков с гуманитарной помощью.

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон ожидает, что количество грузовиков будет увеличиваться каждый день. Первоначальная цель - добиться 100 фур на ежедневной основе.

В свою очередь, координатор действий правительства Израиля на территориях (COGAT) отмечает, что в Газу въехал 61 грузовик.

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