США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку

В пятницу на объекте ВВС в Палмдейле, штат Калифорния, прошла официальная презентация новейшего американского ядерного бомбардировщика-невидимки B-21 Raider. Проект летательного аппарата был в разработке более 30 лет, в условиях полной секретности.



“Хотя Raider напоминаут B-2, как только вы попадаете внутрь, сходство исчезает”, – сообщает Кэти Уорден, исполнительный директор Northrop Grumman Corp., занимающейся разработкой новейшего бомбардировщика.

Today is the big day! Join us live on the Air Force Facebook page at https://t.co/94SwgcBm3e at 8 p.m. EST, as we unveil our newest bomber - the B-21 Raider! pic.twitter.com/VeXxZLdsMe