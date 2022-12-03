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США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку
03.12.2022 07:14 Наталья Богинская

США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку

В пятницу на объекте ВВС в Палмдейле, штат Калифорния, прошла официальная презентация новейшего американского ядерного бомбардировщика-невидимки B-21 Raider. Проект летательного аппарата был в разработке более 30 лет, в условиях полной секретности. 

“Хотя Raider напоминаут B-2, как только вы попадаете внутрь, сходство исчезает”, – сообщает Кэти Уорден, исполнительный директор Northrop Grumman Corp., занимающейся разработкой новейшего бомбардировщика.


На презентации среди приглашенных гостей присутствовал Министр обороны Ллойд Остин. 

Разработка B-21 Raider стала частью подготовки Пентагона на возможный конфликт с Китаем в будущем. Китай планирует к 2035 году накопить 1500 единиц ядерного оружия, и его успехи в разработке сверхсовременного вооружения представляют, по мнению Пентагона, “наиболее существенный и системный вызов национальной безопасности США и свободной и открытой международной системе”.

В НАТО Китай также считают "угрозой безопасности".

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