США представили новейший ядерный бомбардировщик-невидимку
В пятницу на объекте ВВС в Палмдейле, штат Калифорния, прошла официальная презентация новейшего американского ядерного бомбардировщика-невидимки B-21 Raider. Проект летательного аппарата был в разработке более 30 лет, в условиях полной секретности.
“Хотя Raider напоминаут B-2, как только вы попадаете внутрь, сходство исчезает”, – сообщает Кэти Уорден, исполнительный директор Northrop Grumman Corp., занимающейся разработкой новейшего бомбардировщика.
Today is the big day! Join us live on the Air Force Facebook page at https://t.co/94SwgcBm3e at 8 p.m. EST, as we unveil our newest bomber - the B-21 Raider! pic.twitter.com/VeXxZLdsMe— U.S. Air Force (@usairforce) December 2, 2022
На презентации среди приглашенных гостей присутствовал Министр обороны Ллойд Остин.
Разработка B-21 Raider стала частью подготовки Пентагона на возможный конфликт с Китаем в будущем. Китай планирует к 2035 году накопить 1500 единиц ядерного оружия, и его успехи в разработке сверхсовременного вооружения представляют, по мнению Пентагона, “наиболее существенный и системный вызов национальной безопасности США и свободной и открытой международной системе”.
В НАТО Китай также считают "угрозой безопасности".